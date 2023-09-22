



Пищевая революция: лосось, напечатанный на 3D-принтере, появится в магазинах

В Австрии в следующем году на полках супермаркетов появится лосось, напечатанный на 3D-принтере в лаборатории.



По данным британской газеты The Daily Mail, управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) признало этот веганский продукт безопасным для потребления в прошлом году.



Новый лосось, получивший название "THE FILET", имеет высокое содержание белка, а также богат витаминами и жирными кислотами омега-3.



По данным стартапа Revo Foods, 3D-печать использует на 77-86% меньше углекислого газа и на 95% меньше пресной воды.



"С достижением промышленной 3D-печати пищевых продуктов мы вступаем в этап творческой пищевой революции", — сказал гендиректор компании Робин Симса.