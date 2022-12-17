



Пентагон не нашел доказательств "визита" инопланетян на Землю

В Пентагоне пока не нашли свидетельств того, что инопланетяне посещали планету Земля. Об этом заявил заместитель министра обороны США по разведке Рональд Моултри.



Об этом сообщает CBS News.



"Мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить в инопланетное происхождение какого-либо из объектов, которые мы видели", - заявил чиновник.



По словам замминистра, он также не видел чего-либо, что позволило бы "предположить, что имели место визиты со стороны инопланетян".



В то же время, отмечается, что подразделение Пентагона, созданное для изучения данных о НЛО, получило сотни новых сообщений.