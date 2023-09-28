



Напоминает человека: ChatGPT научили говорить и распознавать картинки

OpenAI заявила о выпуске крупного обновления для чат-бота ChatGPT. Теперь искусственный интеллект стал больше напоминать человека, говорится в официальном блоге компании.



ChatGPT научился отвечать на произнесенные голосом вопросы. Фишка доступна исключительно в мобильном приложении. Но теперь и у ИИ есть свой голос – целых пять вариантов на выбор.



Бот также может распознавать и анализировать картинки. Например, если у вас сломался велосипед, то сфотографируйте его и отправьте в чат. Нейросеть подскажет что нужно сделать для ремонта.

Еще вы можете закинуть в него снимок графика, а ChatGPT сделает вывод. Кроме того, добавлен инструмент рисования внутри приложения для указания на конкретную часть картинки.