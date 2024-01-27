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"Мумии инопланетян" с "яйцами": что показала экспертиза
27.01.2024 18:34 Алина Груднева

"Мумии инопланетян" с "яйцами": что показала экспертиза

Прокуратура Перу представила результаты экспертизы "мумий инопланетян", которые наделали много шума в прошлом году.

Напомним, журналист и исследователь НЛО Хайме Моссан дал показания под присягой на слушаниях в Конгрессе Мексики и рассказал мексиканским политикам о предполагаемом возрасте мумифицированных образцов "пришельцев" и методах, используемых учеными для их изучения.

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По словам Моссана, ученые использовали радиоуглеродный анализ для сбора доказательств ДНК, а рентгеновские снимки показали, что внутри одной из мумий есть "яйца".

Многие восприняли его показания со скепсисом. Новая экспертиза, проведенная прокуратурой Перу, нашла следы клея, бумаги, металла, костей животных и даже людей.

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