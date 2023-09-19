



Исследование тел инопланетян, представленных в Мексике: один был “беременным”

Исследовательская группа уфолога Хайме Моссана провела томографию и рентген тел "инопланетян", представленных в мексиканском Конгрессе.



В ходе прямой трансляции на YouTube-канале Maussan TV 18 сентября стало ясно, что эти исследования не могут определить, являются ли они существами с этой или другой планеты. Однако доктор Хосе де Хесус Сальсе Бенитес проанализировал томографию и объяснил, что это существо было “живым” и “органическим”.



Он также объявил, что внутри тела находились “яйца”, что может указывать на то, что “существо умерло во время беременности”.



Аналогичным образом, после выдвижения теорий о том, что эти тела могли быть объединением разных частей других биологических существ, специалисты заявили, что “никаких фрагментов склейки или переломов не наблюдалось”.



На рентгеновских снимках специалисты объяснили, что образования в животе пока не могут быть точно идентифицированы как яйца, поскольку необходимы дополнительные исследования.



Более того, в костях было замечено, что это существо не обладало большой подвижностью, поскольку сустав не имел сходства с человеческим коленом.



Существование металла в области груди также проанализировали и объяснили, что он не выполняет никакой функции по объединению тела.



“Вживую было продемонстрировано, что это не тело, состоящее из разных частей, как предполагали некоторые, а целое органическое существо», — заявила команда Хайме Моссана.



Известный экстрасенс Ури Геллер убежден, что два “трупа инопланетян”, выставленных в Мексике, – настоящие, и рассказал, где их можно найти еще.