Полиция вошла в здание университета в Париже из-за пропалестинской акции

Французская полиция вошла в главное здание престижного университета Sciences Po в центре Парижа после того, как группа пропалестинских студентов устроила там сидячую забастовку.



Об этом сообщил студент Института политических исследований в комментарии информационному агентству Reuters.



По его словам, полиция в защитном снаряжении приблизилась к зданию. По словам еще одного очевидца, около 50 студентов все еще находятся на улице Сен-Гийом возле здания. По предварительным данным, эвакуация пропалестинских демонстрантов проходит мирно.



Ранее французское правительство пообещало решительно бороться со студенческими пропалестинскими демонстрациями в престижном университете Парижа.



Накануне вечером руководство университета предупредило, что занятий в главном здании в центре Парижа не будет. Вся работа переводится на удаленку.



