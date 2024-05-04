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В российском Хабаровске вспыхнул ТЦ
04.05.2024 07:29 Алина Груднева

В российском Хабаровске вспыхнул ТЦ

В российском Хабаровске вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "РемиСити".

Огонь охватил крышу здания ТЦ, из которого было эвакуировано 270 человек.

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По данным российских СМИ, информация о пострадавших не поступала.

По информации SHOT, сигнал о возгорании поступил в 12-20 по местному времени. Очевидцы сначала заметили огонь на вытяжке под потолком, а затем он начал быстро распространяться.

Пожарные работают по повышенному рангу. Причина возгорания не установлена.

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