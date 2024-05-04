В российском Хабаровске вспыхнул ТЦ
В российском Хабаровске вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "РемиСити".
Огонь охватил крышу здания ТЦ, из которого было эвакуировано 270 человек.
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По данным российских СМИ, информация о пострадавших не поступала.
По информации SHOT, сигнал о возгорании поступил в 12-20 по местному времени. Очевидцы сначала заметили огонь на вытяжке под потолком, а затем он начал быстро распространяться.
Пожарные работают по повышенному рангу. Причина возгорания не установлена.
г. Хабаровск.#россиявогне— Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) May 4, 2024
Чудовищный пожар в супермаркете "Реми". По предварительным данным, огонь начался в вытяжке пиццерии. 🤷♂️
Монструозно!!!😱😱😱 pic.twitter.com/QUaLavIPT7
Тц "Реми" Хабаровск 😱😱😱#россиявогне pic.twitter.com/kYOevb2XFn— LO🦊 (@ZO93685857) May 4, 2024
❗️Пожар в РемиСити на ул. Краснореченская 213.#Хабаровск. #свд#россиявогне pic.twitter.com/oFsxifonjO— ПЕТРОВИЧ (@petrovich1980ru) May 4, 2024