



Lego не может отказаться от нефти при производстве деталей: причина

На сегодняшний день детали Lego производятся из АБС-пластика, который делают из нефтепродуктов. Три года назад руководство датской компании пообещало, что к 2030 году перейдет на "зеленые" детали для снижения вредных выбросов.



Вместе с тем, найти экологичный материал на замену нефти крайне трудно. Как оказалось, другие материалы не дают такой же насыщенный цвет, блеск, легкость и прочность.



"Мы протестировали сотни и сотни материалов. Но найти такой материал просто невозможно", - цитирует главу Lego Нильс Кристиансен британская газета Financial Times.



Компания пыталась перейти на переработанный полиэтилентерефталат (rPET), из которого делают бутылки и упаковку, но он оказался слишком мягким. Его использование потребовало бы добавления присадок, что лишь увеличит общий объем вредных выбросов при производстве.