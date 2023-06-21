



Компания Rafael представила новое поколение ракет дальнего радиуса действия



Сегодня утром компания Rafael объявила о разработке новой ракеты "Sky Spear", способной достигать большей дальности и обладающей гораздо более точными возможностями, чем ее предшественники.



Благодаря усовершенствованной электромагнитной боеголовке, ракета обладает очень высокой точностью, что позволит ей поражать вражеские огневые установки до того, как они достигнут пусковой готовности.



Ракета может быть использована в варианте воздушного базирования или качестве ракеты-перехватчика в стационарной системе обороны, такой как "Железный Купол".

