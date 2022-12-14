



Ключи больше не нужны: Genesis будет узнавать водителя по лицу

Genesis GV60 в 2023 году модельном году получает технологический прирост на европейском рынке в виде новых биометрических функций, включая первую в мире технологию распознавания лица для безключевого входа в автомобиль.



Функция Face Connect позволяет клиентам разблокировать и получить доступ к своему автомобилю с помощью своего лица благодаря датчику распознавания лица с контроллером обработки изображений. Пользователю нужно будет получить доступ к автомобилю с помощью его физического ключа только один раз и настроить свой профиль для распознавания лица – все дальнейшие блокировки, разблокировки и запуски двигателя можно выполнять без ключа.



Genesis говорит, что системой легко пользоваться, а на средней стойке есть светодиодный индикатор, который визуализирует состояние автомобиля и дает подтверждение, когда система активируется. Автопроизводитель также гарантирует, что биометрические данные никогда не загружаются и не хранятся удаленно вне HMI автомобиля.



Genesis считает, что его применение в GV60 идеально подходит для активного отдыха на природе, например, плавания, скалолазания и бега, во время которого носить физический ключ неудобно.



Электрический роскошный кроссовер теперь доступен для заказа на некоторых рынках Европы, включая Великобританию, где GV60 продается в классах Premium, Sport и Sport Plus.



В Соединенных Штатах EV кроссовер доступен в двух версиях – GV60 Advance начального уровня со стандартным полным приводом и запасом хода 400 км, а также GV60 Performance с мощностью 429 л.с.