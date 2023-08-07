



Китайские археологи нашли первое захоронение панды в 2000-летней гробнице

Китайские археологи нашли, как они утверждают, первый полный скелет гигантской панды в гробнице императора династии Хань, которой более 2 000 лет. Об этом сообщает South China Morning Post.



По словам Ху Сунмэй, археолога из Академии археологии Шэньси, это первый случай, когда полный скелет панды был найден в императорской гробнице.



Считается, что гигантская панда была принесена в жертву, чтобы сопровождать императора Вэнь, который правил с 180 по 157 год до нашей эры, в потусторонний мир. Останки животного лежали рядом в яме, головой в направлении гробницы.



Гробница находится в современном городе Сиань в провинции Шэньси, когда-то это была столица Китая.



Археологи ранее находили череп гигантской панды в гробнице матери императора Вэнь, в 1975 году, но тела не было.



Также команда археологов нашла в гробнице скелет азиатского тапира, который вымер в Китае около 1 000 лет назад и сейчас занесён в список видов, находящихся под угрозой исчезновения Международным союзом охраны природы. С императором также были похоронены тигры и яки, а в гробнице его матери находились останки красного журавля, павлина, курносой обезьяны и черепахи.



Ху сказал, что археологи проведут анализ ДНК животных, чтобы определить, чем они питались и откуда они происходят.

