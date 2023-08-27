



Китай провел испытания мощнейшей на планете пушки Гаусса

Пушка Гаусса или электромагнитная пушка оснащена расположенными вдоль ствола силовыми катушками, создающими магнитное поле, благодаря которому снаряд разгоняется до огромных скоростей. Как сообщает China Army, во время теста пусковая установка разогнала снаряд массой 124 кг. до скорости 700 км/ч менее чем за 0,05 секунды.



Китайские инженеры отмечают следующие преимущества таких орудий перед обычной артиллерией:

более высокая скорость запуска;

меньшие затраты на его осуществление;

более короткое время подготовки к использованию орудия.

"В настоящее время Китай разрабатывает еще более мощную электромагнитную пушку, способную запускать снаряд со скоростью 3600 км/ч, что может увеличить дальность стрельбы свыше 100 км.", – пишет China Army.