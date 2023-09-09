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Как на самом деле выглядит НЛО: Пентагон раскрыл секрет
09.09.2023 14:33 Алина Груднева

Как на самом деле выглядит НЛО: Пентагон раскрыл секрет

Пентагон раскрыл информацию о том, как выглядит НЛО, которое принято воспринимать как светящуюся летающую тарелку.

По данным газеты The Daily Mail, подробности раскрыты на специальном вебсайте отдела по изучению НЛО при Министерстве обороны США.

В сообщениях в период с 1996 по 2023 год утверждается, что такой объект имеет сферическую форму. Он является белым, серебристым или полупрозрачным. А размер колеблется от 1 до 4 метров. Как правило, объект перемещается по воздуху на высоте чуть ниже коммерческих пассажирских самолетов. 

Другие формы в описаниях описываются как прямоугольник, овал, треугольник, диск, цилиндр, квадрат и даже многоугольник.

Чаще всего сообщения об НЛО поступали, кроме США, из Японии и с Ближнего Востока. 

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