



Как на самом деле выглядит НЛО: Пентагон раскрыл секрет

Пентагон раскрыл информацию о том, как выглядит НЛО, которое принято воспринимать как светящуюся летающую тарелку.



По данным газеты The Daily Mail, подробности раскрыты на специальном вебсайте отдела по изучению НЛО при Министерстве обороны США.



В сообщениях в период с 1996 по 2023 год утверждается, что такой объект имеет сферическую форму. Он является белым, серебристым или полупрозрачным. А размер колеблется от 1 до 4 метров. Как правило, объект перемещается по воздуху на высоте чуть ниже коммерческих пассажирских самолетов.



Другие формы в описаниях описываются как прямоугольник, овал, треугольник, диск, цилиндр, квадрат и даже многоугольник.



Чаще всего сообщения об НЛО поступали, кроме США, из Японии и с Ближнего Востока.