



Как будет выглядеть Земля через 250 миллионов лет – исследование

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предсказывает, что через 250 миллионов лет до 92% поверхности Земли может стать непригодной для проживания млекопитающих.



Сейчас Земля находится в середине своего первого суперконтинентального цикла, при этом современные континенты постепенно дрейфуют. Последний суперконтинент, Пангея, распался около 200 миллионов лет назад. А вот следующий суперконтинент, Пангея Ультима, образуется через 250 миллионов лет. Этот процесс приведет к повышению температур и выбросам углекислого газа, что сделает большую часть суши нашей планеты непригодной для жизни млекопитающих.



Слияние континентов также вызовет вулканическую активность, увеличивая концентрацию CO2 в атмосфере. Регионы внутри суперконтинента, далекие от океанов, превратятся в бесплодные пустыни, и только прибрежные и полярные зоны останутся пригодными для жизни большинства млекопитающих.

С учетом уровня выбросов CO2, вызванных деятельностью человека, иных факторов, связанных с изменением климата, исследователи признают, что сценарии могут измениться.



Однако данное исследование напоминает нам о важности бережного отношения к природе и необходимости поиска способов адаптации в будущем, чтобы сохранить разнообразие жизни на Земле.