



К Земле приближается второй за четыре дня потенциально опасный астероид

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что вблизи Земли в четверг, 15 июня, пролетит астероид 2020 года DB5.



Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.



По данным NASA, длина небесного объекта составляет около 488 метров.



Расстояние от него до Земли составит около 4,3 млн. км. Скорость движения астероида равна 34272 км/ч.



Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн. км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его "потенциально опасным объектом".



Ранее, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что вблизи Земли в понедельник, 12 июня, пролетел астероид 488 453 (1994 XD).

