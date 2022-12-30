



К Земле летит последний в этом году астероид

В пятницу, 30 декабря, мимо Земли пролетит астероид, диаметр которого около 16 метров. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).



Астероид 2022 YG5, величиной с частный дом, максимально приблизится к Земле 30 декабря на расстояние 3 120 000 км.



По данным HT Tech, скорость движения астероида равна 51 286 км в час.



Этот астероид не считается «потенциально опасным», ведь его длина не превышает 150 метров, хотя его максимальное расстояние от планеты Земля составит менее 7,5 млн километров. Для определения «потенциально опасным» он должен соответствовать обоим параметрам.

