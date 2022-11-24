



Израильские ученые изобрели защитную "маску из воздуха"

Израильские ученые изобрели новый способ защититься от вирусов, не используя обычные маски, - "маску из воздуха" в виде



Исследователи создали прототип небольшого устройства, которое образует "воздушную завесу" перед лицом пользователя. Устройство с батарейным питанием помещается на бейсболку и выпускает воздух, который дует вниз перед лицом со скоростью 30 километров в час. Об этом сообщает Times of Israel.



Прототипы показали, что могут обеспечить защиту пользователя от вирусов, которые могут распространяться другими людьми. Также устройство защищает от частиц, которые может распространять владелец гаджета. Тестирование проводилось с использованием частиц разного размера, которые имитируют движение вирусных капель и аэрозолей.



Около 62% капель и аэрозолей, направлявшихся к человеку, носившему устройство, были остановлены. И 99% капель и аэрозолей, направленных от владельца устройства к другим, были остановлены.



"Мы попытались подсчитать, сколько капель все еще достигло лица, и обнаружили, что "воздушная завеса" обеспечивает высокую степень защиты, сравнимую с защитой масок", - заявил Моше Шохам, профессор Израильского технологического института Технион и соруководитель исследования.



Основанная профессором компания Wisdome Wearables вскоре начнет производство устройств, и ожидается, что они поступят в продажу в течение нескольких месяцев.



"На самом деле он выполняет две функции: во-первых, фильтрует воздух, что повышает гигиену человека, носящего "маску", а во-вторых, экран из воздуха блокирует капли и аэрозоли, переносящие вирус. То, что мы разработали, остановит распространение SARS-CoV-2, а также поможет против гриппа и других вирусов", - объяснил профессор Шохам.