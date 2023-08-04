



Из сломанных iPhone и ноутбуков собрали уникальный гоночный болид. Фото, видео

Уникальный гоночный болид, собранный из сломанных iPhone и ноутбуков, наверняка впечатлит автомобильных энтузиастов. Самое удивительное, что "хламомобиль" не уступает классическим авто по скорости.



Лондонский художник создал уникальный гоночный болид из электронного хлама, включая сломанные iPhone и ноутбуки.

Изначально, художник Лиам Хопкинс решил взяться за проект с целью привлечь внимание к нарастающей проблеме электронного мусора, которая становится все более серьезной с каждым днем. Он использовал сломанные iPhone, ноутбуки, планшеты, консоли, вейпы, кабели и платы от телевизоров, которые обычно выбрасываются или отправляются на свалку.

Создание гоночного болида из такого "хлама" не было простой задачей, пишет Designboom. Хопкинсу потребовалось целых 12 месяцев для тщательного монтажа всех деталей. Он воспроизвел дизайн реального болида "Формулы Е" и установил внутри гоночную силовую установку, которая позволяет машине гонять по треку. Управление гоночным болидом организовано необычно: вместо обычных рычажков и кнопок, художник установил модифицированную версию игровой приставки Nintendo Switch Lite.

Получившаяся техноверсия гоночного болида выглядит броско и эпатажно. Он не уступает по скорости классическим гоночным машинам. Но, пока остается неясным, будет ли этот "хламомобиль" использоваться в официальных гонках.

Тем не менее, этот уникальный проект Лиама Хопкинса привлек внимание к актуальной проблеме электронного мусора, вызывая обсуждение и осознание важности устойчивого подхода к потреблению и утилизации электроники. Его творчество служит напоминанием о необходимости отнестись к окружающей среде ответственно и искать новые пути переработки и вторичного использования электронных устройств.







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