



Найдена самая древняя стекольная мастерская в Европе

Археологи после двух десятилетий масштабных раскопок нашли самую древнюю стекольную мастерскую в Северной Европе.



Исследованием, результаты которого опубликованы в журнале Antiquity, руководил доктор Иван Чижмарж (Ivan Čižmář) из Института археологического наследия Брно.



Мастерскую нашли в Немчицах, к северу от Альп. Это - старинное городище латенского периода (3–2 века до н. э.). Археологам удалось найти золотые и серебряные монеты, а также многочисленные стеклянные браслеты и бусы, а также фрагменты янтаря.



"Никто до сих пор не знает, как именно кельты делали стеклянные браслеты", — отметил Чижмарж.



Во время раскопок исследователи обнаружили множество полностью сохранившихся стеклянных изделий и осколки. По словам археологов, это свидетельствует о том, что Немчице действительно был центром производства стекла.



В ходе раскопок были обнаружены не только стеклянные бусы и браслеты, но и фрагменты янтаря, что свидетельствует о связи комплекса с несколькими материалами в производственном процессе.



По словам археологов, их открытие в очередной раз подтверждает региональное значение городища как центра ремесел и торговли.