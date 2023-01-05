Индия проведет испытательный пуск новой легкой ракеты-носителя в феврале
Новый испытательный полет легкой индийской ракеты-носителя SSLV Small Satellite Launch Vehicle запланирован на февраль текущего года, что в случае успеха позволит Индийской организации космических исследований ISRO предоставлять услуги по коммерческому запуску малых спутников.
Об этом сообщил журналистам в кулуарах 108-го Индийского научного конгресса глава ISRO Шридхара Паникер Соманатх.
“Я не могу назвать вам точную дату, но мы планируем испытательный полет в следующем месяце”, – заявил Соманатх.
Это будет второй пуск нового носителя SSLV, первый состоялся 7 августа минувшего года и прошел неудачно. Ракета вывела несколько спутников на эллиптическую орбиту вместо круговой орбиты, поэтому спутники нельзя было использовать.
Тогда ISRO выступила с заявлением, что вскоре подготовит новый вариант этой ракеты.