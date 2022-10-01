



Илон Маск представил прототип робота-гуманоида Optimus



Tesla представила два прототипа человекоподобного робота Optimus на презентации Tesla AI Day 2022. Андроид самостоятельно вышел на сцену, помахал присутствующим и даже немного потанцевал, сообщает Bloomberg.



Optimus способен переносить коробки и поливать цветы, ориентируясь в пространстве при помощи многочисленных сенсоров. Одна из ключевых её особенностей — подвижные пальцы, которые позволяют брать небольшие предметы. Кроме того, Optimus способен «обучаться», анализируя действия людей и повторяя их.





В компании рассказали, что первые Optimus уже работают на предприятии Tesla, выполняя некоторую рутинную работу. Робот может работать без подзарядки 24 часа.



Стоимость такого помощника составляет около $20 000.



Маск считает, что у Optimus огромный потенциал, и в будущем робот сможет помочь решить проблему бедности и нехватки рабочей силы.