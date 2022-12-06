



Госконтролер: Хакеры могут выдать себя за солдат ЦАХАЛа

Защита некоторых баз данных ЦАХАЛа недостаточна, и хакеры могут украсть личные данные и выдать себя за израильских военнослужащих.



Об этом говорится в новом отчете государственного контролера Матаньяху Энгльмана, сообщает Jerusalem Post.



В отчете говорится, что "есть серьезные пробелы в кибербезопасности биометрических данных ЦАХАЛа".



Отмечается, что 95% изображений ротовой полости солдат содержатся в незащищенных базах данных. Кроме этого, в настоящее время в базах данных, которые можно взломать, хранятся сотни тысяч солдатских отпечатков пальцев. Далее в отчете говорится, что ЦАХАЛ не обновлял свои протоколы киберзащиты для этих баз данных в течение семи лет.



Подчеркивается, что правила ЦАХАЛа в отношении конфиденциальности не обновлялись с 1996 года, несмотря на массовые изменения в мире в этой области и связанных с ней технологиях.



Кроме этого, для взлома оказались уязвимы секторы водоснабжения, транспорта и образования. В своем отчете контролер рекомендовал правительству обязать поставщиков воды соблюдать определенные стандарты киберзащиты.



Более того, 21 из 35 органов транспортного сектора подверглись критике за неспособность должным образом работать с органами киберзащиты.



Что касается сектора образования, то в отчете говорится, что уязвимость ключевых баз данных для взлома может подорвать доверие общественности к ключевым экзаменам, связанным с окончанием средней школы и которые проверяются университетами.