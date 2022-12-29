



Германия запускает технологию беспроводной зарядки для дорог общего пользования

Германия приступила к реализации нового проекта по установке технологии беспроводной зарядки на дорогах общего пользования. Эта технология позволит электромобилям, в том числе коммерческим и легковым автомобилям, заряжаться во время движения. Первое испытание этой технологии состоится на автобусном маршруте в городе Балинген.



Этот инновационный проект призван сделать электротранспорт более удобным и доступным для всех.



"Проект в Балингене показывает, насколько инновационно и последовательно мы продвигаем электромобильность в Германии. У нас целостный подход, и мы хотим сделать беспроводную зарядку технически подходящей для немецкого общественного транспорта. Это также включает в себя убеждение властей, операторов энергосетей, автобусных операторов и широкой общественности в наших возможностях", - сказал д-р Максимилиан Арнольд.



Эта технология позволяет производить как динамическую, так и статическую зарядку автомобильных аккумуляторов, а это означает, что электромобили могут заряжаться и во время движения, и во время стоянки.



Эта технология не только снижает потребность в батареях большой емкости, но также помогает уменьшить проблемы с запасом хода и обеспечить быструю и безопасную зарядку электромобилей. Electreon работает с коммунальными предприятиями и операторами автопарков, чтобы сделать возможным переход государственных, коммерческих и автономных автопарков на электроэнергию по низкой цене и с минимальными перебоями.



"Как ведущий поставщик и двигатель инноваций в области зарядной инфраструктуры, мы рады быть частью этого многообещающего проекта с такими партнерами, как Electreon и Технологический институт Карлсруэ", — добавил Арнольд.



"Цель этого проекта не только в том, чтобы сделать беспроводную зарядку общедоступной в Германии. Другие важные аспекты включают разработку и использование инструмента, который поможет планировщикам общественного транспорта определить, где установить индуктивную инфраструктуру для конкретного города или региона. Мы уже показали в нашем совместном проекте в Карлсруэ с EnBW, насколько эффективна, безопасна и проста в развертывании беспроводная динамическая зарядка. Мы надеемся, что это начало многих других проектов на общественных и частных дорогах в Германии", — сказал д-р Андреас Вендт, генеральный директор Electreon Germany GmbH.

