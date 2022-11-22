



Экс-пилот ВВС: Иран не может изготовить для России тысячи дронов

Иран не в состоянии изготовить тысячи дронов-камикадзе для России, чтобы та использовала БПЛА против Украины.

Такое заявление сделал экс-пилот ВВС Ирана Бабак Тагвае, проживающий в Лондоне, в интервью Welt.

Кремль ожидает поставки более 2500 дронов. Украинское правительство предполагает, что российская армия имеет в своем распоряжении от 2200 до 2400 иранских беспилотников, сотни из которых уже сбиты. Иранская оппозиционная группа "Народные моджахеды" и вовсе утверждает о 3500 БПЛА.

"Эти цифры преувеличены. Серийные номера сбитых "Шахед-131" и "Шахед-136" позволяют предположить, что было доставлено около 100 дрона каждого типа. Это сложное производство, требующее времени. В лучшем случае это 20 беспилотников, которые Иран может изготовить в месяц и затем поставить в Россию", — считает Тагваи.