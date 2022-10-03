



Эффектная находка в Баниас. Подробности о древнем кладе золотых монет

Клад из 44 монет из чистого золота был недавно обнаружен в местечке Баниас на территории заповедника Нахаль Хермон во время раскопок, проводимых Управлением древностей.



Доктор Габриэла Бичовски, эксперт по монетам из Управления древностей, исследовавшая клад, определила, что в нем есть несколько монет императора Фоки (602-610 гг. н.э.) и много монет, отчеканенных императором Ираклием (610-641 гг. н.э.), все монеты имеют размер солида - золотой монеты Римской империи весом около 4,5 грамма. Последние монеты Ираклия датируют клад временами арабской оккупации.



"Клад был зарыт в основании стены, построенной из газолитовых камней, во время оккупации Земли Израиля мусульманскими халифами из дома Омейядов", - объяснил доктор Йоав Лерер, директор раскопок и сотрудник Управления древностей.



Лерер добавляет, что находка клада может пролить свет на экономику поселения Ниас в последние 40 лет византийского контроля над городом. "Большинство монет в кладе принадлежат византийскому императору Ираклию", - отмечает доктор Бичовски и добавляет, что особенно интересно то, что в начале карьеры императора на монетах можно увидеть только его портрет, но очень быстро к нему присоединяются портреты членов его семьи. "На монетах действительно можно увидеть процесс роста его сыновей, начиная с детства - до того момента, когда они появляются на монете, будучи одного роста со своим отцом-императором, который изображен с длинной бородой".



Раскопки, финансируемые Электрической Компанией, проводятся в рамках подготовки к подключению священного для друзов места Макам Наби Хадер к электрической сети. В ходе раскопок, проводившихся в северо-западном жилом квартале древнего города Ниас, были обнаружены остатки зданий, каналы и трубы для транспортировки воды, печь для изготовления керамических сосудов и множество мелких находок, включая фрагменты керамики, стекла, металлов и бронзовых монет. Они относятся к концу византийского периода (начало 7 века нашей эры - около 1380 лет назад) и раннему средневековью (11-13 века нашей эры - около 800 лет назад).



Баниас - это археологический памятник, ныне природный заповедник в ведении Управления природы и парков, где в разные периоды существовало поселение: сначала ханаанеи основали здесь поселение с храмом бога Баала в центре. В эллинистический период это место использовалось как место поклонения богу "Пану" (отсюда название Пнеас, которое со временем было ошибочно принято за Баниас).



В христианстве Баниас прославился тем, что именно здесь Иисус якобы передал Петру, главному из апостолов, ключи от Царства Небесного.