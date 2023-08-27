



"Доктор Смерть" заявил о готовности к использованию капсул для эвтаназии

Скандально известный австралийский изобретатель и защитник эвтаназии по прозвищу "Доктор Смерть" заявил, что его напечатанные на 3D-принтере "капсулы самоубийцы", похожие на гробы, будут впервые использованы уже в этом году.



В эксклюзивном интервью MailOnline он сказал: "Мы готовы использовать его… мы общаемся с рядом людей, которые хотят первыми его использовать".



Хотя доктор Нитшке утверждает, что его устройство даст людям возможность покончить с собой "мирным" способом, группы защиты жизни предупредили, что напечатанные на 3D-принтере капсулы Sarco Pods "приукрашают самоубийство".



По словам доктора Нитшке, стоимость капсул составляет от 4000 до 8000 долларов США и в данный момент они находятся на заключительной стадии подготовки к использованию в Швейцарии, где помощь в самоубийстве легализована с 1942 года.

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Капсулы, получившие свое название Sarco как сокращение от слова "саркофаг", представляют собой портативные устройства, которыми пользователи могут управлять изнутри и которые работают за счет снижения внутреннего уровня кислорода и замены его смертельной дозой азота.

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Доктор Нитшке объяснил принцип действия капсулы: "Человек залезет в машину, ему зададут три вопроса, и он ответит устно: "Кто вы?", "Где вы?" и "Знаете ли вы, что произойдет, если вы нажмете кнопку?" И если он ответит на эти вопросы, программное обеспечение включит питание, и кнопку можно будет нажать".



"И если человек в капсуле нажмет кнопку, он умрет очень быстро. Когда вы забираетесь в Sarco, уровень кислорода составляет 21 процент, но после того, как вы нажимаете кнопку, требуется 30 секунд, чтобы уровень кислорода упал до уровня менее одного процента", - рассказал Нитшке.



Капсулы были разработаны Exit International, некоммерческой фирмой, возглавляемой доктором Нитшке, которая выступает за легализацию добровольной эвтаназии и помощи в самоубийстве. В настоящее время единственное место, где можно использовать устройства, — это Швейцария.



Чтобы использовать Sarco Pod, человек должен быть членом Exit International, регистрация в которой стоит 100 долларов США. Никаких других расходов, кроме регистрации, не существует.

