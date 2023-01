BMW выпустил концепт-кар, меняющий цвет. Видео

Новый концепт-кар BMW “i Vision Dee” представляет собой электрический спортивный седан среднего размера, покрытый футуристическими панелями, которые могут менять цвет по требованию.



BMW позиционирует его как первый в мире автомобиль, меняющий цвет. Dee, что означает “цифровой эмоциональный опыт”, может переключаться между 32 различными цветами, говорится в пресс-релизе компании на презентации автомобиля на выставке Consumer Electronics Show 2023 в Лас-Вегасе. Автомобиль может переключаться между 32 различными однотонными цветами кузова с возможностью смешивания благодаря 240 различным сегментам панели. Это значительный скачок по сравнению с предыдущей итерацией BMW, представленной в прошлом году, которая могла чередовать только черный, белый и серый цвета.



Технология, лежащая в основе способности Dee менять цвет, скорее всего, появится через несколько лет. Воздействие элементов повседневного вождения – от автомойки до летающих насекомых – пока не позволяет высокотехнологичным панелям работать в реальном мире. BMW планирует разработать аэрозольное покрытие, которое помогло бы меняющим цвет панелям противостоять разрушающим факторам.



“Это позволяет создавать и изменять почти бесконечное количество узоров в течение нескольких секунд”, – говорится в сообщении компании, в котором световое шоу описывается как “волшебное отображение цвета”.



Внешняя оболочка Dee представляет собой пленку из электронной бумаги, созданную стартапом E Ink. Сегменты покрытия содержат миллионы мельчайших микрокапсул с различными цветовыми пигментами, меняющими оттенки при подаче электричества.



Электронное покрытие имеет “сверхнизкое энергопотребление”, поэтому изменение цвета автомобиля не приведет к разрядке аккумулятора электромобиля, говорится в сообщении E Ink. E Ink также заявила, что может производить свои панели любой мыслимой формы, что потенциально может иметь различные приложения – экраны электронных книг, имитирующие вид настоящей бумаги, более энергоэффективные цифровые вывески и дисплеи смарт-часов.



Концепт-кар дополнительно оснащен футуристическим аппаратным и программным обеспечением, которое будет доступно в автомобилях к 2025 году.

Это включает в себя дисплей BMW Head-Up, цифровую приборную панель, которая охватывает всю ширину лобового стекла. Он также оснащен слайдером Mixed Reality, сенсорным экраном, позволяющим контролировать объем цифрового контента на приборной панели – от скорости движения и диапазона заряда батареи до управления музыкой и текстовых сообщений.

