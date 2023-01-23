



Baykar испытал ударный дрон с украинским двигателем

Турецкая компания Baykar официально заявила об успешном испытании ударного дрона с украинским двигателем от украинской компании "Мотор Сич" – беспилотник-истребитель Bayraktar Kızılelma совершил свой первый полноценный полет.



В официальном релизе компании сообщается следующее: "Испытания Bayraktar Kızılelma продолжаются. Первый беспилотный боевой самолет Турции совершил свой полет в учебно-испытательном летном центре AKINCI в городе Чорлу Текирдага".



Эксперты тестировали идентификации систем беспилотного боевого самолета. Испытания прошли успешно.



Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden @TC_icisleri Bakanımız @SuleymanSoylu, @Jandarma Komutanımız Orgeneral Arif Çetin, @EmniyetGM Müdürümüz Mehmet Aktaş, @Sahilguvkom Tümamiral Ahmet Kendirli ve beraberlerindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduk. 🇹🇷 pic.twitter.com/awejALwBdO — BAYKAR (@BaykarTech) January 22, 2023