Baykar испытал ударный дрон с украинским двигателем
Турецкая компания Baykar официально заявила об успешном испытании ударного дрона с украинским двигателем от украинской компании "Мотор Сич" – беспилотник-истребитель Bayraktar Kızılelma совершил свой первый полноценный полет.
В официальном релизе компании сообщается следующее: "Испытания Bayraktar Kızılelma продолжаются. Первый беспилотный боевой самолет Турции совершил свой полет в учебно-испытательном летном центре AKINCI в городе Чорлу Текирдага".
Эксперты тестировали идентификации систем беспилотного боевого самолета. Испытания прошли успешно.
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden @TC_icisleri Bakanımız @SuleymanSoylu, @Jandarma Komutanımız Orgeneral Arif Çetin, @EmniyetGM Müdürümüz Mehmet Aktaş, @Sahilguvkom Tümamiral Ahmet Kendirli ve beraberlerindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduk. 🇹🇷 pic.twitter.com/awejALwBdO— BAYKAR (@BaykarTech) January 22, 2023
Известно, что Bayraktar Kizilelma – это реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотный самолет, разработанный турецкой оборонной компанией Baykar Makina в рамках проекта MIUS.
Ударный дрон оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ от украинской компании "Мотор Сич", который позволяет аппарату развивать скорость до 800 км/ч. При этом БПЛА может находиться в воздухе до 5 часов и нести боевую нагрузку около 1 тонны.
Bayraktar #KIZILELMA ✈️🚀🍎— BAYKAR (@BaykarTech) January 23, 2023
💻 Bayraktar #KIZILELMA 2. Uçuş Testi ✅
💻 Bayraktar #KIZILELMA 2nd Flight Test ✅#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/pVtM4wWYGY
Напомним, впервые этот беспилотник, который способен стартовать с палубы легкого авианосца, компания-разработчик представила, 30 августа 2022 года в Самсуне. А уже 30 ноября 2022 года Baykar провела первые летные испытания Bayraktar Kizilelma, которые дрон также прошел успешно.