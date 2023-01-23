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Baykar испытал ударный дрон с украинским двигателем
23.01.2023 21:36 фото: twitter.com/BaykarTech

Baykar испытал ударный дрон с украинским двигателем

Турецкая компания Baykar официально заявила об успешном испытании ударного дрона с украинским двигателем от украинской компании "Мотор Сич" – беспилотник-истребитель Bayraktar Kızılelma совершил свой первый полноценный полет.

В официальном релизе компании сообщается следующее: "Испытания Bayraktar Kızılelma продолжаются. Первый беспилотный боевой самолет Турции совершил свой полет в учебно-испытательном летном центре AKINCI в городе Чорлу Текирдага".

Эксперты тестировали идентификации систем беспилотного боевого самолета. Испытания прошли успешно.
 



Известно, что Bayraktar Kizilelma – это реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотный самолет, разработанный турецкой оборонной компанией Baykar Makina в рамках проекта MIUS.

Ударный дрон оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ от украинской компании "Мотор Сич", который позволяет аппарату развивать скорость до 800 км/ч. При этом БПЛА может находиться в воздухе до 5 часов и нести боевую нагрузку около 1 тонны.
 

Напомним, впервые этот беспилотник, который способен стартовать с палубы легкого авианосца, компания-разработчик представила, 30 августа 2022 года в Самсуне. А уже 30 ноября 2022 года Baykar провела первые летные испытания Bayraktar Kizilelma, которые дрон также прошел успешно.

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