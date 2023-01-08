



Бандиты учатся у террористов. Дрон-камикадзе может атаковать элитную высотку



Портал Mako сообщает, что за последний год среди преступных организаций Израиля развивается индустрия дронов-камикадзе. Согласно информации, полученной Mako, на сегодняшний день преступники в Израиле имеют от 10 до 15 дронов со взрывчаткой в дополнение к нескольким десяткам дронов, используемых для шпионажа за полицейскими силами и их конкурентами.



Два дня назад был зафиксирован необычный случай, когда полиция сообщила о дроне, к которому был прикреплен неопознанный предмет, предположительно являющийся взрывным устройством, у входа в один из домов в Хадере.



Инцидент в Хадере стал последним в череде происшествий, в которых преступники использовали беспилотники против своих противников. Полиция подозревает, что несколько недель назад на границе Бат-Яма взорвался беспилотник со взрывчаткой. Целью были члены местной преступной семьи. Из-за неисправности беспилотник взорвался в воздухе. Жители услышали громкий взрыв, который потряс район. На место происшествия бросились многочисленные силы полиции, в том числе саперы, но им не удалось ничего обнаружить.



В августе прошлого года беспилотник, предположительно, взорвался на штаб-квартире одной из преступных организаций на севере страны. Лидер преступной организации, который в тот момент возвращался домой, не пострадал. Один из его бандитов получил легкие ранения. Беспилотник разлетелся на куски. Двое подозреваемых в его запуске были арестованы на несколько дней. Полиции было трудно доказать, что они имеют отношение к беспилотнику, и их отпустили за недостаточностью улик.



Р., специалист по беспилотникам-камикадзе, объясняет, что активация опасного оружия - дело непростое, поэтому преступные организации и преступники редко используют его и активируют лишь в редких случаях. "Готовый к использованию дрон со всей взрывчаткой и рабочими механизмами может стоить от 150 000 шекелей до четверти миллиона шекелей. Это очень дорогой бизнес. Он только начинает развиваться. Людей, которые разбираются в области дронов-камикадзе, очень мало", - рассказывает Р. "За каждый сделанный мной беспилотник я получал 150 000 шекелей. Это зависит от того, какой тип вам нужен и сколько взрывных устройств вы на него установите. Некоторые беспилотники я контрабандой переправлял из-за границы в Израиль".



Р.: "Примерно полгода назад мне предложили активировать беспилотник со взрывчаткой и взорвать его, когда глава очень известной преступной организации находился на своем балконе в роскошной башне в Тель-Авиве, курил сигареты и пил кофе с несколькими своими близкими друзьями. Его противники получили утечку информации от одного из его сообщников. Они попросили меня запустить в воздух беспилотник и взорвать его, но я отказался. Это было с расстояния в два километра. Существовала определенная вероятность, что меня поймают после включения. Мне предлагали полмиллиона наличными в чемодане, но я отказался. Для меня это того не стоило - быть пойманным и отбывать пожизненное заключение. Я очень осторожен. Когда дроны эксплуатируются неправильно, они взрываются дальше в воздухе или промахиваются мимо цели. Если вы не профессионал, нет никаких шансов, что беспилотник совершит заказное убийство".



Р, живет в одном из поселений в центре страны. Он был предпринимателем, изобретателем успешных патентов, за эти годы накопил довольно много денег и в свободное время решил заняться беспилотниками-камикадзе. Ему удалось произвести уже восемь таких дронов.



"Посмотрите, что происходит в элитных зданиях в Тель-Авиве. Они ставят взрывные устройства, стреляют по зданиям, следующим шагом будет запуск взрывного дрона". Преступные организации в Израиле учатся у террористических организаций в Газе и Ливане", - добавил Р.