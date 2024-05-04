США, Япония и Австралия подписали оборонный пакт
США, Япония и Австралия подписали оборонный пакт о сотрудничестве в сфере новых технологий.
По данным информационного агентства Kyodo, соответствующее соглашение подписали министерства обороны трех стран в ходе встречи при участии министра обороны Филиппин.
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Главы оборонных ведомств сообщили, что продолжат обсуждать возможности сотрудничества в сфере передовых технологий, в том числе относительно совместной боевой авиации и композитных аэрокосмических материалов.
Также они договорились о совместной подготовке истребителей F-35 до 2026 года и решительно осудили военное сотрудничество между КНДР и РФ.