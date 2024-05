В Мальме сожгли Коран, обернувшись в флаг Израиля: посол возмущен

Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман осудил сожжение Корана в Мальме в преддверии песенного конкурса Евровидение-2024.



Напомним, что женщина с крестом сожгла священную книгу, в то время как ее напарник стоял, укутавшись в флаг Израиля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Сожжение священной книги Корана, размахивая израильским флагом, является отвратительным актом неуважения не только в отношении к 20% граждан Израиля, исповедующих мусульманство, но и в отношении ценностей толерантности и взаимного уважения", - сказал он.



Дипломат самым решительным образом осудил этот поступок.



"На предстоящей неделе Мальме должна объединить музыка, а не ненависть", - добавил он.

Burning the holy book of Koran while waving the Israeli flag is a disgusting act of disrespect, not only towards the 20% of Israeli citizens of the Muslim faith but also against the values of tolerance and mutual respect. I condemn this cowardly act in the strongest words. Malmö… https://t.co/5dBw89WnyH