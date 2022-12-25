



Автомобиль китайского стартапа стоимостью $140 000 может летать над пробками

Компания Aeroht, основанная в 2013 году 45-летним выпускником средней школы Чжао Дели, была главным экспонентом на GITEX, одной из крупнейших ежегодных торговых конференций в Дубае. Люди выстраивались в очередь, чтобы сделать селфи с ее прототипом на стенде, который был самым оживленным на выставке.



Летающий автомобиль компанию Aeroht принципиально отличается от прототипов конкурентов. В то время как многие eVTOL - электрические самолеты вертикального взлета и посадки - не имеют колес и не могут передвигаться по земле, модель шестого поколения китайской компании представляет собой настоящий автомобиль, который также может передвигаться по дорогам.



Ммодель спроектирована таким образом, чтобы более 90% времени ездить по дороге и летать только в случае пробок или препятствий. Основатель компании Чжао сказал в интервью, что автомобиль, оснащенный четырьмя электрическими двигателями и восемью пропеллерами, может поступить в серийное производство в 2025 году.



Он предполагает, что его цена составит около 1 млн юаней ($140 00), что в разы меньше, чем у модели компании Joby ($1,3 млн).



Аналитики Morgan Stanley считают, что к 2040 году стоимость отрасли городской воздушной мобильности (eVTOL) может вырасти до $1 трлн.