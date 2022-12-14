



Автобус без водителя будет эксплуатироваться в Ришон Ле-Ционе





Электрические автобусы, которые будут вмещать около 25 пассажиров и смогут преодолевать расстояние около 200 км пройдут испытания в Ришон Ле-Ционе.



На первых этапах в автобусах будет находиться сопровождающий водитель, который будет следить за происходящим и сможет вмешаться в любой случай или неисправность. Согласно плану, компания Egged будет эксплуатировать 5 автобусов. На первом этапе эксперимента они будут работать в закрытом полигоне и в испытательных районах, после чего выедут на улицы без пассажиров и на последнем этапе с пассажирами.



Egged будет эксплуатировать автономный автобус в Ришон Ле- Ционе в сотрудничестве с муниципалитетом. Компания Egged будет эксплуатировать автобус совместно с французской компанией Navia, чьи машины работали на испытаниях, проводившихся в Бар-Илане и Тель-Ха Шомер.





Это - двухэтапный проект, целью которого является изучение возможности интеграции автономных транспортных средств в систему общественного транспорта в Израиле. Проект включает в себя изучение различных операционных моделей и их экономической и эксплуатационной эффективности, а также связывает операторов общественного транспорта с инновационными технологическими компаниями в Израиле и по всему миру.



Ожидаемые выгоды от проекта направлены на решение одной из самых больших проблем, стоящих перед государством Израиль - перегруженности дорог - путем оптимизации системы общественного транспорта, улучшения обслуживания пассажиров, а также повышения уровня безопасности. Кроме того, ожидается, что проект поможет государству и транспортной отрасли решить проблему трудовых ресурсов и острой нехватки водителей, перейдя в течение нескольких лет на парк автономных автобусов без водителя.