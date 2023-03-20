



Археологи восстанавливают церковную мозаику римской эпохи в Шохаме

Древний мозаичный пол был восстановлен в промышленной зоне Шохама спустя 40 лет после того, как он был впервые обнаружен, сообщило в воскресенье, 20 марта, Управление древностей Израиля (IAA).



Мозаика покрывала пол церкви времен римской эпохи. Цветочный узор мозаики, вероятно, вдохновлен анемонами, цветущими в этом районе.



Расчисткой и восстановлением мозаики занимаются волонтеры из Управления древностей Израиля вместе с жителями Шохама.



"Это место было впервые раскопано в 1980-х годах профессорами Зеевом Сафрай и Шимоном Даром. Похоже, что это место было заселено с железного века или ранее, возможно, уже в период энеолита и вплоть до исламского периода", — сказал директор Центрального округа IAA Анан Азаб.



"Шохам ценит местную природу и историю, которые играют центральную роль в досуге местных жителей. Новый объект расположен в самом сердце логистического центра Шохам Хай-Парк, и я не сомневайтесь, что он будет центром притяжения для местных жителей и для гостей. Прогулка по этому месту позволит узнать об истории заселения Земли Израиля и конкретно нашего региона. Я благодарен Управлению древностей Израиля за инициативу по открытию этого удивительного места, и я благодарю местных жителей, которые участвовали в проекте", — сказал мэр Шохама Эйтан Патигро.