



Археологи обнаружили древнюю каменную мастерскую недалеко от Иерусалима

Израильские археологи обнаружили древнюю мастерскую по изготовлению каменной утвари недалеко от Иерусалима. Об этом сообщил в понедельник отдел археологии Гражданской администрации.



Мастерская, которая, по словам экспертов, датируется периодом Второго Храма (516 г. до н. э. – 70 г. н. э.), была обнаружена вдоль дороги 437 к северу от Иерусалима.



“Во время раскопок, проводимых офицером штаба по археологии Гражданской администрации, были обнаружены останки не только инструментов, но и целого производственного центра, включавшего несколько карьеров”, – сообщил представитель Гражданской администрации.



По его словам, во времена Второго Храма было принято использовать каменную утварь, она встречается почти на каждом памятнике в различных формах: тщательно оформленные чашки, чаши и подносы.



Около 30 лет назад израильские археологи обнаружили подобную мастерскую возле деревни Хизма прямо за пределами Иерусалима, что указывает на то, что этот район когда-то был крупным центром добычи, производства и распространения каменных орудий, обслуживающих Иерусалим и его окрестности.





