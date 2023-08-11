



Американские ученые превращают старый пластик в мыло

Ученые открыли способ дать новую жизнь старому пластику, превратив его в мыло, пишет The Guardian.



Как отмечает издание, пластмассы химически похожи на жирные кислоты, которые являются одним из основных ингредиентов мыла. Для Гуолян Лю, адъюнкт-профессора химии Технологического института Вирджинии и автора статьи, опубликованной в журнале Science, это сходство предполагает, что полиэтилен можно превратить в жирные кислоты, а затем в мыло. Проблема заключается в размере: на молекулярном уровне пластмассы очень велики, около 3000 атомов углерода в длину, тогда как жирные кислоты намного меньше.



Решение пришло к Лю необычным образом - за наблюдением за камином на Рождество.



Когда дрова горят, они выделяют дым, состоящий из более мелких частиц дров. Лю задался вопросом, будет ли сжигание пластика работать таким же образом.



"Дрова в основном изготавливаются из полимеров, таких как целлюлоза. Сгорание дров разбивает эти полимеры на короткие цепи, а затем на небольшие газообразные молекулы до полного окисления до углекислого газа, — сказал он. - Если мы аналогичным образом расщепим молекулы синтетического полиэтилена, но остановим процесс до того, как они полностью распадутся на небольшие газообразные молекулы, то мы должны получить полиэтиленоподобные молекулы с короткой цепью".



Лю и его коллеги построили похожий на печь реактор, который можно было использовать для безопасного сжигания пластика. Температура внизу была достаточно высокой, чтобы разрушить полимерные цепи, в то время как температура наверху была достаточно низкой, чтобы они не разрушились слишком сильно.



Ученые собрали остатки и обнаружили, что созданный ими продукт представляет собой полиэтилен с короткой цепью, разновидность воска. Затем они превратили воск в мыло.



"Это первое в мире мыло, сделанное из пластика, — сказал Лю. - У него какой-то необычный цвет. Но это работает".



Метод Лю работает с полиэтиленом и полипропиленом, которые являются двумя наиболее распространенными типами пластика. Вместе они составляют около половины всех пластиковых отходов: около 200 млн тонн ежегодно. Более 80% пластиковых отходов отправляются на свалки, а менее 10% перерабатываются. Одним из преимуществ метода Лю является то, что он работает с пластиком "с истекшим сроком службы", который нельзя переработать обычными способами. Метод также был разработан с учетом возможности масштабирования для использования в промышленных условиях.



Однако Лю призвал к осторожности. "Пластиковое загрязнение — это глобальная проблема, — сказал он. - Это одна из основных проблем, стоящих перед нашим обществом, и это лишь часть большой головоломки. Нам нужны совместные усилия научного и промышленного сообщества. А лучший способ избежать загрязнения пластиком — свести к минимуму использование пластика".



