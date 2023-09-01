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900 000 лет назад популяция древних людей упала почти на 99% – исследование
01.09.2023 12:00 Евгения Маркова

900 000 лет назад популяция древних людей упала почти на 99% – исследование


Новое исследование показало, что человеческая раса была почти полностью уничтожена по мере приближения сурового похолодания в периода среднего плейстоцена. Команда из Восточно- Китайского педагогического университета разработала модель, которая изучает современные линии генов и использует их для оценки размера популяции в прошлом. Ученые использовали свою модель для анализа ДНК 3154 современных людей разного происхождения.

Результаты, опубликованные в журнале Science, показали, что около 900 000 лет назад осталось всего около 1280 размножающихся особей, и это продолжалось в течение 117 000 лет. По оценкам ученых, почти 99 процентов наших предково погибли в начале этого “провала”.

Спад совпал с изменением климата, которое привело к длительным периодам оледенения, падению температуры поверхности моря, длительным периодам засухи и исчезновению других видов, которые могли быть источником пищи.

Старший автор исследования Йи-Сюань Пан считает, что их результаты “открывают новую область в эволюции человека”.

“Это исследование акцентирует внимание на уязвимости ранних человеческих популяций, показывая, что наша эволюционная линия была почти полностью уничтожена”, – говорит она.

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