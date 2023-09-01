



900 000 лет назад популяция древних людей упала почти на 99% – исследование



Новое исследование показало, что человеческая раса была почти полностью уничтожена по мере приближения сурового похолодания в периода среднего плейстоцена. Команда из Восточно- Китайского педагогического университета разработала модель, которая изучает современные линии генов и использует их для оценки размера популяции в прошлом. Ученые использовали свою модель для анализа ДНК 3154 современных людей разного происхождения.



Результаты, опубликованные в журнале Science, показали, что около 900 000 лет назад осталось всего около 1280 размножающихся особей, и это продолжалось в течение 117 000 лет. По оценкам ученых, почти 99 процентов наших предково погибли в начале этого “провала”.



Спад совпал с изменением климата, которое привело к длительным периодам оледенения, падению температуры поверхности моря, длительным периодам засухи и исчезновению других видов, которые могли быть источником пищи.



Старший автор исследования Йи-Сюань Пан считает, что их результаты “открывают новую область в эволюции человека”.



“Это исследование акцентирует внимание на уязвимости ранних человеческих популяций, показывая, что наша эволюционная линия была почти полностью уничтожена”, – говорит она.