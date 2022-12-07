



Олимпиада-2024: Макрон настаивает на участии всех стран

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы на Олимпийских играх 2024 года в Париже присутствовали все страны.



Об этом 7 декабря сказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.



Он не стал вдаваться в подробности, о каких конкретно странах идет речь, имея в виду, судя по всему, Россию и Беларусь.



"Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них", - сказал Бах.