



Израильский шахматный комментатор уволен за сексистские комментарии

Родившийся в Беларуси г-н Смирин, который когда-то входил в число 20 лучших игроков мира, дебютировал в качестве англоязычного комментатора в Астане, Казахстан.



Во вторник Илья Смирин вел прямую трансляцию во время девятого этапа Гран-при среди женщин.



Израильский гроссмейстер сказал в эфире, что шахматы "может быть, не для женщин", а также похвалил одну из участниц за то, что она играет "по-мужски".



Позже он сказал Би-би-си, что не хотел никого обидеть, любит и уважает и шахматы, и женщин.



Комментарии г-на Смирина были подхвачены несколькими шахматистками, в том числе бывшей чемпионкой мира среди женщин Сьюзен Полгар, которая призвала принести публичные извинения и уволить его за "крайне оскорбительные" комментарии.



"Для справки: я знаю GM Смирина более трех десятилетий, включая наши студенческие годы в Минске. У меня всегда были с ним хорошие отношения, и я уважала его игру в шахматы. Я надеюсь, что это просто плохой день. Я была бы очень опечалена и разочарована, если бы он действительно так думал", — добавила она.



Тем временем гроссмейстер среди женщин Гулрухбегим Тохирджонова написала в Твиттере: "Разве это не дискриминация в чистом виде? Как такой мужчина может работать в официальной трансляции FIDE такого важного женского турнира?"



Чемпионка США по шахматам среди женщин Дженнифер Шахаде добавила: "Ужасно видеть такой сексизм в трансляции женского турнира".



В своем заявлении ФИДЕ — Международная шахматная федерация — "безоговорочно" извинилась и назвала комментарии "очень неловкими".



"Хотя мы с большим уважением относимся к гроссмейстеру Илье Смирину как к шахматисту, взгляды, которые он выразил в прямом эфире, совершенно неприемлемы, оскорбительны и не представляют никаких ценностей, за которые выступает ФИДЕ. Смирин не будет продолжать работу в качестве комментатора ФИДЕ с немедленным вступлением в силу этого решения", — говорится в заявлении.



Г-н Смирин, однако, сказал Би-би-си, что он был "слегка озадачен", поскольку он "не сказал ничего действительно плохого, не хотел никого оскорбить или обидеть". Он сказал, что с тех пор люди называли его "расистом, сексистом и националистом".



"Но то, что я сказал во время эфира, возможно, было немного невежливо, но не более того", — сказал он. — "И по большей части это явно была шутка. Если мы будем продолжать в том же духе, то сами слова "мужчина" и "женщина" рискуют исчезнуть довольно скоро. Хочу подчеркнуть, что я не хотел никого обидеть, я люблю и уважаю шахматы и женщин. И не люблю лицемерия".



Он добавил, что понимает решение отстранить его от должности комментатора, но надеется, что "здравый смысл восторжествует".

