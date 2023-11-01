



Чемпионат мира по футболу в 2034 году в Саудовской Аравии: никто не удивлен

Перспектива проведения чемпионата мира по футболу в Саудовской Аравии давно ожидалась, а беспрецедентные инвестиции страны в спорт в последние годы, казалось бы, всегда должны были привести к этому моменту.



Никто из тех, кто следил за тем, как эта страна перевернула мир гольфа или стала доминировать в проведении боксерских турниров, или вызвала шок на международном трансферном рынке футбола, не может быть сильно удивлен.



И все же, несмотря на поразительный уровень амбиций Саудовской Аравии в области спорта, идея проведения Кубка мира в королевстве по-прежнему шокирует многих.



Теперь, когда страна практически гарантированно примет турнир через 11 лет, он может стать еще более противоречивым, чем прошлогодний турнир в Катаре; опасения вызывают самые разные вопросы - от прав человека и организации процесса подачи заявки на проведение турнира со стороны FIFA до нарушения календаря и влияния на благосостояние игроков в связи с тем, что из-за экстремальных летних температур чемпионат мира, скорее всего, будет проходить зимой.



Более того, при расширенном формате проведения чемпионата на 48 команд количество нарушений может быть даже больше, чем в Катаре-2022, а также потребуется значительное строительство инфраструктуры, что усилит проблемы экологической безопасности.



