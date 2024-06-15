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ЧЕ 2024: Испанцы громят Хорватию
15.06.2024 21:04 Алина Груднева

ЧЕ 2024: Испанцы громят Хорватию

Первый матч "группы смерти" и сразу крупная победа 3:0. Сборная Испании провалила последние турниры, но от нее всегда ждут только победы. 

От сборной Хорватии обычно не ждут многого, но ей всегда удается собраться к главным соревнованиям и показать хороший результат. Все таки мы говорим о финалисте Чемпионата Мира 2018 и бронзовом  призере последнего Чемпионата Мира. К сожалению лучшие футболисты сборной Хорватии закончили играть или далеки от своей лучшей формы. Напротив, в сборной Испании новый тренер, происходит смена поколений игроков и вновь появилась искра в игре команды. 

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Именно задор испанцев и их желание победить чувствовались с самого начала встречи. Они быстрее передвигались по полю, все время пытаясь давить на ворота соперника. И Хорваты быстро посыпались. К концу первого тайма счет был уже разгромным 3:0 . 

После перерыва испанцы сбавили обороты и это позволило их соперникам создать несколько опасных моментов. Но где-то не хватило удачи, где-то класса. Изменить ход матча хорваты так и не смогли, даже пенальти не реализовали.  Испания одерживает легкую победу, а "группа смерти", похоже, не оправдывает ожиданий. 

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