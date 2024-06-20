



Британский миллионер убил жену и застрелился сам

Британский миллионер Дэвид Томас Блайт убил свою жену.



По данным издания Metro, чешская певица Виктория Виру была застрелена на их вилле в Турции.



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По версии следствия, пара поссорилась из-за переписки знаменитости. На почве ревности предприниматель достал пистолет и убил жену, после чего застрелился сам. Все это произошло на глазах у их детей, которым четыре, 10 и 14 лет.



"С глубокой грустью и болью я вынуждена сообщить, что моя прекрасная сестра, солнце нашей жизни, которое приносило нам столько радости своим смехом, позитивом, драйвом и энергией, оставила нас навсегда. Пожалуйста, я умоляю вас всех, дайте нам время ради детей. Недавно мы похоронили отца, а теперь сестру, и нам нужно время, чтобы прийти в себя", - сообщила сестра погибшей.