Лепс обзавелся 18-летней любовницей
Григорий Лепс официально сообщил миру, что состоит в отношениях с 18-летней женщиной.
Возлюбленную артиста зовут Аврора.
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На одном из недавних мероприятий Лепс пришел с ней в обнимку. На вопрос о том, намерен ли 61-летний певец жениться, тот ответил: "Она пока не решила, но, скорее всего, — да".
Такая большая разница в возрасте вызвала критику в социальных сетях. Аврова позже нарушила молчание, ответив хейтерам.
"Свобода - это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно", - сказала она.
Лепс впервые вышел в свет со своей молодой возлюбленной на премии— Ученик Штирлица2 (@hd7PR5YZbN59013) June 17, 2024
Уважаю своего ровесника 😎главное - чтобы сил хватило 😂 pic.twitter.com/lY0Ojg0a4H