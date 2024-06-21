



Лепс обзавелся 18-летней любовницей

Григорий Лепс официально сообщил миру, что состоит в отношениях с 18-летней женщиной.



Возлюбленную артиста зовут Аврора.



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На одном из недавних мероприятий Лепс пришел с ней в обнимку. На вопрос о том, намерен ли 61-летний певец жениться, тот ответил: "Она пока не решила, но, скорее всего, — да".



Такая большая разница в возрасте вызвала критику в социальных сетях. Аврова позже нарушила молчание, ответив хейтерам.



"Свобода - это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно", - сказала она.

