



Китайские автомобильные компании требуют ввести 25-процентный налог для ЕС

Китайские автомобильные компании призвали Пекин обложить конкурентов из Европейского союза импортными пошлинами в размере до 25%, если торговый блок введет тарифы на автомобили из Китая, сообщают государственные СМИ страны.



Как сообщается, это требование прозвучало на закрытой встрече, организованной Министерством торговли Китая, на которой также присутствовали представители европейских автомобильных компаний.



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Меры будут направлены на автомобили из ЕС с большими бензиновыми двигателями.



На прошлой неделе ЕС пригрозил китайским производителям электромобилей (EV) введением тарифов до 38 % с 4 июля.



На встрече в Пекине присутствовали четыре китайские и шесть европейских автомобильных компаний, говорится в статье, опубликованной в социальной сети, связанной с государственной телекомпанией CCTV.



Немецкий автогигант Volkswagen подтвердил BBC, что присутствовал на встрече, но отказался комментировать, что именно обсуждалось.



Компания Porsche отказалась от комментариев, а BMW не сразу ответила на запрос BBC.



"Китайские автомобильные компании призвали правительство принять жесткие контрмеры против ЕС", - говорится в сообщении.



"В рамках правил Всемирной торговой организации предлагается ввести более высокие предварительные тарифы на бензиновые автомобили большого объема, импортируемые из Европы".

