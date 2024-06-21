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США настаивает на увеличении объемов помощи Газе и плане послевоенного правления
21.06.2024 08:01 MIGnews.com

США настаивает на увеличении объемов помощи Газе и плане послевоенного правления

Госдепартамент публикует отчет о встрече ранее сегодня между госсекретарем США Энтони Блинкеном с прибывшим советником по национальной безопасности Цахи Ханегби и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером.

В заявлении говорится, что Блинкен "подтвердил непоколебимую приверженность США безопасности Израиля".

Блинкен "обсудил текущие усилия по достижению прекращения огня в Газе и освобождению всех заложников".

Главный дипломат США "подчеркнул необходимость предпринять дополнительные шаги для увеличения гуманитарной помощи в Газе и планирования постконфликтного управления, безопасности и восстановления".

"Он также подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации в Ливане и достижения дипломатической резолюции, которая позволит израильским и ливанским семьям вернуться в свои дома", — говорится в сообщении США.

 

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