



США настаивает на увеличении объемов помощи Газе и плане послевоенного правления

Госдепартамент публикует отчет о встрече ранее сегодня между госсекретарем США Энтони Блинкеном с прибывшим советником по национальной безопасности Цахи Ханегби и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером.



В заявлении говорится, что Блинкен "подтвердил непоколебимую приверженность США безопасности Израиля".



Блинкен "обсудил текущие усилия по достижению прекращения огня в Газе и освобождению всех заложников".



Главный дипломат США "подчеркнул необходимость предпринять дополнительные шаги для увеличения гуманитарной помощи в Газе и планирования постконфликтного управления, безопасности и восстановления".



"Он также подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации в Ливане и достижения дипломатической резолюции, которая позволит израильским и ливанским семьям вернуться в свои дома", — говорится в сообщении США.



