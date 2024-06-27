



У Бастрыкина оправдались по поводу "Госдуры"

Официальная представительница СК РФ Светлана Петренко была вынуждена оправдаться за слова ее начальника Александра Бастрыкина.



Ранее он обозвал Госдуму - "государственной дурой", сцепившись со спикером ГД РФ Вячеславом Володиным.



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"Александр Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого Председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях", - оправдалась Петренко.



Она посетовала, что все начали массово обсуждать именно фразу о "госдуре", которая была "вырвана из контекста", вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование и необходимость изменения законодательства.