



Не менее 34 человек умерли в Индии после употребления токсичного алкоголя

По меньшей мере 34 человека умерли после употребления токсичного бутлегерского алкоголя в южном индийском штате Тамилнад, сообщили официальные источники.



Инцидент произошел в районе Каллакуручи, где несколько жителей заболели после употребления спиртного во вторник вечером.



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По меньшей мере 80 человек проходят лечение в больницах от таких заболеваний, как сильная диарея, и, по словам чиновников, число погибших может еще увеличиться.



На данный момент арестованы два человека, ведется более широкое расследование.



Власти также отстранили от работы за халатность старшего полицейского чиновника и десятерых сотрудников отдела по соблюдению запретов штата, который следит за контрабандой нелегального алкоголя в штате.



Ежегодно в Индии десятки людей умирают, выпив нелегальный алкоголь.

