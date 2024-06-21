



Путин заявил о пересмотре ядерной доктрины. Он готов “идти до конца” в Украине



После визита в Северную Корею и Вьетнам Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что готов идти до конца в войне, которую он развязал в Украине. Кроме того было сказано, что Россия намерена пересмотреть свою ядерную доктрину.



Путин снова кивнул на Запад, который по его словам “все время повышает градус, эскалируют ситуацию” и хочет добиться “стратегического поражения России на поле боя”.



Однако для России стратегическое поражение будет означать “прекращение ее государственности” и “конец тысячелетней истории Российского государства”, - так сказал сам Путин.



“А тогда встает вопрос — а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?” — задался вопросами президент и добавил: “Это элементарная формальная логика”.



В настоящий момент российские власти думают о том, что можно “поменять в ядерной доктрине”, которая в действующей редакции допускает применение ядерного оружия в случае угрозы существованию государства.

