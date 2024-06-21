



Глобальное предупреждение о поддельных препаратах Ozempic от ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила глобальную тревогу по поводу поддельного препарата Ozempic, ставшего популярным средством для снижения веса.



Этот препарат иногда называют "уколом для худеющих", несмотря на то, что его основное назначение - лечение диабета второго типа.



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ВОЗ заявила, что поддельные лекарства могут представлять опасность для здоровья.



Организация посоветовала людям приобретать препарат только через авторитетные источники, например, у врача, а не на малоизвестных сайтах в Интернете или в социальных сетях.

