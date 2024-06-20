



ЧЕ 2024: Ничья в пользу Швейцарии

Сборные Швейцарии и Шотландии сыграли вничью 1:1.



Сборной Шотландии не повезло с жеребьевкой в первом туре они крупно проиграли хозяевам турнира. Теперь нужно было забыть о неудаче и доказывать, что они не случайно оказались на этом турнире. Швейцария в первом матче победила Венгрию и показала неплохую игру, но соперник был не самый сильный. Большая вероятность, что в этом матче решалась судьба второго места в группе.



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Первый тайм был очень интересный. Обе команды играли не в свойственный им футбол: много атаковали, преимущество было на стороне Швейцарии, но и Шотландия создала несколько опасных моментов.



Соперники обменялись голами , точнее сначала швейцарский защитник забил в свои ворота, чуть позже Шакири ответил голом красавцем. Ничья никак не устраивала Шотландию, поэтому они попытались переломить ход игры во втором тайме, но у них ничего не вышло. Ничья, которая отправляет Швейцарию в следующий круг и оставляет шансы Шотландии.